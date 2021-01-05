Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶

Стало известно, какой вид путешествий будет популярен в 2021 году 

Александра Нечаева 8 часов назад
Туроператоры делают ставку на новый тренд в туристической отрасли, который может набрать обороты в 2021 году. По мнению специалистов в области туризма, тренд будет связан с желанием людей укрепить здоровье после перенесенного заражения коронавирусной инфекцией или попробовать получить от заболевания профилактику.
Программы по оздоровлению организма уже предлагают туроператоры Болгарии, Словакии и Германии. Оздоровительные туры включают в себя множество процедур по укреплению сердечно-сосудистой системы и иммунитета, их продолжительность — от 10 дней.
Специалисты полагают, что новый тренд будет очень распространен после открытия границ, получит всеобщее признание и надолго останется в туристической отрасли.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что россиянам посоветовали избегать дальних поездок в праздники.
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые опасные провалы в путешествиях
15:41
Самые опасные провалы в путешествиях
Заграница
Стюардесса в мини закрыла багажные полки шпагатами
00:13
Стюардесса в мини закрыла багажные полки шпагатами
Новости путешествий
Что происходит в городе, который горит уже 58 лет
09:17
Что происходит в городе, который горит уже 58 лет
Заграница
Купающихся в Черном море в декабре сняли на видео
00:20
Купающихся в Черном море в декабре сняли на видео
Новости путешествий
7 полезных лайфхаков для тех, кто путешествует поездами
05:04
7 полезных лайфхаков для тех, кто путешествует поездами
Новости путешествий
Остров на Гавайях, куда запрещено приезжать туристам
14:44
Остров на Гавайях, куда запрещено приезжать туристам
Заграница
Как выжить во время извержения вулкана
08:17
Как выжить во время извержения вулкана
Лайфхаки
Из чего состоят самолеты и как они летают
06:37
Из чего состоят самолеты и как они летают
Новости путешествий
Россиянка показала очереди и пустые полки в Лондоне
00:08
Россиянка показала очереди и пустые полки в Лондоне
Новости путешествий
Таинственные пещеры и подземелья со всего мира
04:44
Таинственные пещеры и подземелья со всего мира
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение