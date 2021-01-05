Туроператоры делают ставку на новый тренд в туристической отрасли, который может набрать обороты в 2021 году. По мнению специалистов в области туризма, тренд будет связан с желанием людей укрепить здоровье после перенесенного заражения коронавирусной инфекцией или попробовать получить от заболевания профилактику.

Программы по оздоровлению организма уже предлагают туроператоры Болгарии, Словакии и Германии. Оздоровительные туры включают в себя множество процедур по укреплению сердечно-сосудистой системы и иммунитета, их продолжительность — от 10 дней.

Специалисты полагают, что новый тренд будет очень распространен после открытия границ, получит всеобщее признание и надолго останется в туристической отрасли.