Россиян призвали избегать дальних поездок в праздники

Врач-инфекционист Николай Малышев призвал россиян избегать дальних поездок в новогодние праздники. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам медика, из-за пандемии безопаснее провести праздничные дни дома, отказавшись от поездок на дальние расстояния:
"Это мы по гриппу видим, что чаще всего во время каникул заболеваемость снижается несколько, а потом опять начинает повышаться, как раз из-за того, что народ перемешался, ездил туда-сюда".
Инфекционист отметил, что лучше гулять в парках, но небольшими группами:
"И надо помнить, что если там несколько человек, или социальную дистанцию надо соблюдать, или маску даже на улице, если рядом несколько человек. Но надо иметь в виду, что на морозе маска быстро выходит из годности. Как только промокает, надо менять".
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