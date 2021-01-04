Стало известно, что делать при отмене или задержке авиарейса 

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков рассказал, что делать при отмене или задержке авиарейса из-за погоды. Его слова приводит «Москва 24».

"Если задержка составляет более двух часов, то пассажиры имеют право потребовать стоимость билетов назад и им обязаны вернуть деньги, даже если билеты невозвратные"

— отметил Янков.

Специалист уточнил, что туристов, которые готовы подождать, должны кормить через четыре-шесть часов. Также, по словам эксперта, пассажиров, не улетевших через шесть часов, обязаны заселить в гостиницы на время, необходимое до их вылета.