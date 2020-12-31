В аэропортах Москвы задержали более 100 рейсов

Из-за плохой погоды в аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов. Об этом сообщает "Интерфакс".

Перед Новым годом в столице отменили 96 рейсов, задержали — 53. Причиной изменений в графике вылетов и прилетов стал ледяной дождь. Из-за него на поверхности взлетной полосы образовалась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления.

В терминалах Домодедово скопились тысячи пассажиров. Один из сотрудников аэропорта рассказал, что сейчас они работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить пассажирам безопасность полета в таких погодных условиях.