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Туры, купленные по программе кэшбека, разрешили переносить 

Стелла Шмель 19 минут назад
Правительство РФ разрешило переносить туры, которые были куплены по программе кэшбека, вплоть до конца 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт кабмина.
"Граждане, которые приобрели туры или забронировали отели по программе туристического кешбэка, смогут перенести путешествие до конца 2021 года. Такое правило будет действовать в том случае, если на территории запланированного места отдыха объявили режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Конкретный срок переноса будет определяться допсоглашением между путешественником и юрлицом, которое оказало туристическую услугу.
Ранее "Рамблер" писал, что россиянка назвала лучшее время для поездки в Турцию.
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Новости путешествий , Видео , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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