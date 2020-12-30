«За нами выбегают военные»: россияне застряли в Индонезии 

Российские туристы полетели на новогодние праздники на Бали и застряли в Джакарте из-за внезапно введенного на фоне распространения коронавируса карантина. Об этом сообщает Super.ru.

Блогер Надин Серовски рассказала, что ее с семьей поместили в отель, который «мало пригоден для жизни и полностью окружен военными»:

«Стоит нам сделать только шаг вправо или шаг влево — за нами выбегают военные. Не дают уехать и кричат о пятидневном карантине».

Позже туристы смогли переселиться в другой отель, но они все равно должны провести на карантине пять дней.