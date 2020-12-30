Россиянка рассказала про отдых на Занзибаре в одиночестве 

Туристка из России слетала на Занзибар одна и поделилась своими впечатлениями от отдыха. Об этом она написала в своем блоге "Анна на чемодане" на платформе "Яндекс. Дзен".

Как рассказала путешественница, остров отлично подходит для самостоятельной поездки: у него небольшая территория, и пляжи находятся в шаговой доступности. Кроме того, на Занзибаре много экскурсионных туров с русскоговорящими гидами.

Во время отдыха девушка познакомилась с большим количеством соотечественников.

"Именно здесь по многим показателям чувствуется настоящая цивилизация. Больше всего вечерами мне нравилось совершать променад по живописной улочке с ресторанами, клубами и барами и выбирать новое место для ужина",

— написала туристка об одном из лучших курортов острова Нунгви, где остановилась.

Россиянка рассказала, что, если планировать одиночный отдых заранее, все сложится хорошо.