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Россиянка рассказала про отдых на Занзибаре в одиночестве 

Анна Арсеньева 1 час назад
Россиянка рассказала про отдых на Занзибаре в одиночестве
Фото: depositphotos.com
Туристка из России слетала на Занзибар одна и поделилась своими впечатлениями от отдыха. Об этом она написала в своем блоге "Анна на чемодане" на платформе "Яндекс. Дзен".
Как рассказала путешественница, остров отлично подходит для самостоятельной поездки: у него небольшая территория, и пляжи находятся в шаговой доступности. Кроме того, на Занзибаре много экскурсионных туров с русскоговорящими гидами.
Во время отдыха девушка познакомилась с большим количеством соотечественников.

"Именно здесь по многим показателям чувствуется настоящая цивилизация. Больше всего вечерами мне нравилось совершать променад по живописной улочке с ресторанами, клубами и барами и выбирать новое место для ужина",

— написала туристка об одном из лучших курортов острова Нунгви, где остановилась.
Россиянка рассказала, что, если планировать одиночный отдых заранее, все сложится хорошо.
Ранее "Рамблер" сообщал, что самолет с пассажирами девять часов летел "в никуда".
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