Великобритания ужесточит локдаун 

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Локдаун будет введен на 75% Англии. В оставшихся регионах уровень угрозы повысят на одну ступень. Такие меры введут из-за быстрого роста заболевания COVID-19.

"Из-за распространения нового штамма коронавируса теперь три четверти населения Англии будут жить в условиях максимально строгих ограничений", — сообщил министр.

На данный момент строгие ограничения действуют в Лондоне и на Юго-Востоке Англии. В регионах с самым высоким уровнем угрозы закрыты театры, рестораны и другие общественные места. Жителям рекомендуется оставаться дома и запрещается ходить в гости.