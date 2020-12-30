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Великобритания ужесточит локдаун 

Анна Арсеньева 1 час назад
Великобритания ужесточит локдаун
Фото: depositphotos.com
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что с 31 декабря еще в нескольких регионах страны ужесточат ограничения. Об этом сообщает РИА Новости.
Локдаун будет введен на 75% Англии. В оставшихся регионах уровень угрозы повысят на одну ступень. Такие меры введут из-за быстрого роста заболевания COVID-19.

"Из-за распространения нового штамма коронавируса теперь три четверти населения Англии будут жить в условиях максимально строгих ограничений", — сообщил министр.

На данный момент строгие ограничения действуют в Лондоне и на Юго-Востоке Англии. В регионах с самым высоким уровнем угрозы закрыты театры, рестораны и другие общественные места. Жителям рекомендуется оставаться дома и запрещается ходить в гости.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Россия продлила запрет на полеты в Великобританию.
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