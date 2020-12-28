Россия продлила запрет на полеты в Великобританию 

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Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией еще на две недели. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 12 января 2021 года", — говорится в сообщении.