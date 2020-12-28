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Россия продлила запрет на полеты в Великобританию 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией еще на две недели. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 12 января 2021 года", — говорится в сообщении.

Авиасообщение с Великобританией было приостановлено 22 декабря на семь дней. Запрет на полеты в страну связан с распространением на ее территории нового штамма коронавируса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названа самая популярная дата вылета в новогодние праздники.
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