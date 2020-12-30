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Эксперты оценили наплыв туристов в Сочи на Новый год 

Анна Арсеньева 1 час назад
На Новый год в Сочи ожидается массовый наплыв туристов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
По оценке специалистов, в праздничные дни в Сочи приедут около 260 тысяч человек. Всего в январе курорт примет более 350 тысяч путешественников.
Средняя загрузка прибрежного кластера достигнет 75%, горного — около 86%. Большинство туристов запланировали приехать 30 декабря.
Сейчас жилье в Сочи заполнено на 68%. На горнолыжном курорте "Роза Хутор" катаются до шести тысяч человек в день.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянка оголилась на пляже Сочи и удивила местных.
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