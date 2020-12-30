Эксперты оценили наплыв туристов в Сочи на Новый год 

На Новый год в Сочи ожидается массовый наплыв туристов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

По оценке специалистов, в праздничные дни в Сочи приедут около 260 тысяч человек. Всего в январе курорт примет более 350 тысяч путешественников.

Средняя загрузка прибрежного кластера достигнет 75%, горного — около 86%. Большинство туристов запланировали приехать 30 декабря.

Сейчас жилье в Сочи заполнено на 68%. На горнолыжном курорте "Роза Хутор" катаются до шести тысяч человек в день.