Неизвестная туристка оголилась на пляже Сочи в декабре и попала на видео. Ролик опубликовало сообщество "Типичный Сочи" во "ВКонтакте".

На кадрах обнаженная девушка лежит на галечном пляже спиной к солнцу, расстелив под собой полотенце и дубленку. При этом ее ноги и руки раздвинуты в разные стороны.

«Ничего необычного. На пляже в Сочи сегодня было жарко. Три дня до Нового 2021 года, а термометр в Сочи показывает больше плюс 15 градусов»,

— подписали публикацию авторы.

Жители города не оставили пост без комментариев:

«Может, с лета валяется? Никому не пригодилась, бедолага…»,

«Главное — ноги пошире, иначе не загорит»,