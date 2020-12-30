Неизвестная туристка оголилась на пляже Сочи в декабре и попала на видео. Ролик опубликовало сообщество "Типичный Сочи" во "ВКонтакте".
На кадрах обнаженная девушка лежит на галечном пляже спиной к солнцу, расстелив под собой полотенце и дубленку. При этом ее ноги и руки раздвинуты в разные стороны.
«Ничего необычного. На пляже в Сочи сегодня было жарко. Три дня до Нового 2021 года, а термометр в Сочи показывает больше плюс 15 градусов»,
— подписали публикацию авторы.
Жители города не оставили пост без комментариев:
«Может, с лета валяется? Никому не пригодилась, бедолага…»,
«Главное — ноги пошире, иначе не загорит»,
«Главное, дубленку подстелила…Когда помягше, оно как-то лучше…».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что гигантские очереди в Сочи попали на видео и возмутили местных.