Огромные очереди на подъемник в Сочи попали на видео и настоящий гнев у местных жителей. Ролик был опубликован в закрытом Instagram-аккаунте @live.sochi.
На кадрах толпа туристов в зимних костюмах с лыжами и сноубордами стоит в очереди, чтобы подняться в горы.
«Ура-ура, сегодня первый день работы курорта Красная Поляна. Очередь выстроилась на открытие. Все заждались. И это ещe не хлынула новогодняя волна туристов», — подписали видео в Instagram.
Однако подписчиков паблика такое количество людей смутило. Больше всего жители Сочи волновались из-за коронавируса.
«И это у них называется подготовились, соблюдаются все меры Роспотребнадзора», «Удачных всем праздников на Поляне! Потом не пишите жалобы и не плачьте, что все плохо в Сочи», «Вот кому нехер делать. В очереди стоять! Как дикари», «Все страны закрываются, а наша деньги, деньги, деньги! И похер, что нет мест в больницах», — возмущались комментаторы.
Ранее "Рамблер" сообщал про ограничения для туристов в Сочи.