Огромные очереди на подъемник в Сочи попали на видео и настоящий гнев у местных жителей. Ролик был опубликован в закрытом Instagram-аккаунте @live.sochi.

На кадрах толпа туристов в зимних костюмах с лыжами и сноубордами стоит в очереди, чтобы подняться в горы.

«Ура-ура, сегодня первый день работы курорта Красная Поляна. Очередь выстроилась на открытие. Все заждались. И это ещe не хлынула новогодняя волна туристов», — подписали видео в Instagram.

Однако подписчиков паблика такое количество людей смутило. Больше всего жители Сочи волновались из-за коронавируса.