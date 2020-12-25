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Гигантские очереди в Сочи попали на видео и возмутили местных 

Даня Виттиг 6 часов назад
Огромные очереди на подъемник в Сочи попали на видео и настоящий гнев у местных жителей. Ролик был опубликован в закрытом Instagram-аккаунте @live.sochi.
На кадрах толпа туристов в зимних костюмах с лыжами и сноубордами стоит в очереди, чтобы подняться в горы.

«Ура-ура, сегодня первый день работы курорта Красная Поляна. Очередь выстроилась на открытие. Все заждались. И это ещe не хлынула новогодняя волна туристов», — подписали видео в Instagram.

Однако подписчиков паблика такое количество людей смутило. Больше всего жители Сочи волновались из-за коронавируса.

«И это у них называется подготовились, соблюдаются все меры Роспотребнадзора», «Удачных всем праздников на Поляне! Потом не пишите жалобы и не плачьте, что все плохо в Сочи», «Вот кому нехер делать. В очереди стоять! Как дикари», «Все страны закрываются, а наша деньги, деньги, деньги! И похер, что нет мест в больницах», — возмущались комментаторы.

Ранее "Рамблер" сообщал про ограничения для туристов в Сочи.
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Отдых в России , Видео , Роспотребнадзор
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