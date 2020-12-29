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В столице Колумбии введут сухой закон из-за COVID-19 

Стелла Шмель 5 часов назад
В столице Колумбии введут сухой закон из-за COVID-19
Фото: globallookpress.com
Власти Колумбии введут сухой закон в столице страны на время празднования Нового года. Такое решение приняли местные власти, сообщает ТАСС.

"Сухой закон будет действовать 31 декабря и 1 января. В течение этих двух дней запрещается продавать и потреблять алкоголь в общественных местах, а также заказывать доставку напитков на дом",

— сказано в сообщении.
Такие меры предосторожности в Боготе было решено ввести, чтобы уменьшить скорость распространения коронавируса в стране.
Число заразившихся коронавирусом в Колумбии на сегодняшний день достигло 1 603 807, количество летальных исходов — 42 374.
Ранее "Рамблер" писал, что москвичей обвинили во вспышке коронавируса в Крыму.
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Новости путешествий , ИТАР-ТАСС
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