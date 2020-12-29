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Москвичей обвинили во вспышке коронавируса в Крыму 

Даня Виттиг 15 часов назад
Москвичей обвинили во вспышке коронавируса в Крыму
Фото: depositphotos.com
Жители Крыма возмущены очередной вспышкой коронавируса и обвиняют в распространении инфекции туристов из Москвы. Об этом рассказала одна из местных жительниц в собственном блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
По ее словам, население региона считает, что именно путешественникам из столицы «не терпелось свалить в отпуск из своего зараженного города».

«Когда началось отслеживание перемещения больных, именно из Москвы были практически все завозы COVID-19. Москва — мегаполис, это естественно, что там больше всего заразы. Но вот то, что они все поехали к нам — вот беда», — отметила автор поста.

Автор уверена, что если бы республику не открыли для въезда, заболеваний бы не было. Таким образом, население региона буквально «расплачивается собственным здоровьем» за минувший курортный сезон.
Вдобавок, отметила крымчанка, есть мнение, что именно из Крыма и Краснодарского края «вирус поехал по всей России».

«Ну, какая нужда была ехать на отдых именно этим летом? Сидели бы по домам и отдыхали на своих дачах».

Ранее "Рамблер" сообщал о самых ужасных городах на побережье Крыма.
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Отдых в России , Яндекс
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