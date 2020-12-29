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Эксперты рассказали, куда едут одинокие россиянки 

Стелла Шмель 2 часа назад
Эксперты рассказали, куда едут одинокие россиянки
Фото: globallookpress.com
Специалисты рассказали, куда любят отправляться в отпуск одинокие туристки. Российский сервис бронирования жилья провел аналитику и выяснил, какие города предпочитают дамы без отношений, сообщает Tvil.ru.
Оказалось, что в 2020 году самыми популярными направлениями стали Севастополь, Санкт-Петербург, Анапа, Казань, Суздаль, Кимры и Москва. Дамы предпочитают для своих путешествий города центральной России.
Одинокие женщины выбирают минигостиницы и отели, останавливаются в них на срок от трех до шести ночей, а их траты составляют от трех до десяти тысяч рублей за сутки.
Ранее "Рамблер" писал, что турчанка объяснила, почему их не интересуют русские мужчины.
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