Эксперты рассказали, куда едут одинокие россиянки 

Специалисты рассказали, куда любят отправляться в отпуск одинокие туристки. Российский сервис бронирования жилья провел аналитику и выяснил, какие города предпочитают дамы без отношений, сообщает Tvil.ru.

Оказалось, что в 2020 году самыми популярными направлениями стали Севастополь, Санкт-Петербург, Анапа, Казань, Суздаль, Кимры и Москва. Дамы предпочитают для своих путешествий города центральной России.

Одинокие женщины выбирают минигостиницы и отели, останавливаются в них на срок от трех до шести ночей, а их траты составляют от трех до десяти тысяч рублей за сутки.