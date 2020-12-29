Турчанка объяснила, почему их не интересуют русские мужчины

Жительница Турции рассказала, почему у местных женщин совершенно нет интереса к русским мужчинам. Своим мнением она поделилась с россиянином-блогером, который опубликовал ее слова в своем журнале на платформе "Яндекс Дзен".

В первую очередь, по словам женщины, это связано с тем, что в Турции мужчин в принципе больше, чем женщин, и им приходится конкурировать за внимание слабого пола. Турчанки привыкли видеть мужчин ухоженными и опрятными.

Также турчанки неохотно соглашаются на отношения, если мужчина не является мусульманином.

"Те же мужчины, которые даже при сложившемся в России дефиците женихов, не нашли себе невест на родине среди непривередливых россиянок, в Турции точно не будут котироваться среди переборчивых и требовательных турчанок",

— подытожил блогер.