Израиль вводит «ковидные» паспорта 

Совсем скоро Израиль начнет выдавать своим гражданам covid-паспорта. Об этом сообщает TourDom.ru со ссылкой на Министерство туризма Израиля. Этот документ будет подтверждать, что человек сделал вакцину от COVID-19.

"Зеленые паспорта" начнут выдавать с 17 января 2021 года. По сути это мобильное приложение, в котором можно пройти активацию спустя 7 дней после прививки от коронавируса.

Такой документ даст право израильтянам путешествовать без лишних ограничений. Обладатели "зеленых паспортов" будут освобождены от карантина после возращения из международных поездок.