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Израиль вводит «ковидные» паспорта 

Стелла Шмель 4 часа назад
Совсем скоро Израиль начнет выдавать своим гражданам covid-паспорта. Об этом сообщает TourDom.ru со ссылкой на Министерство туризма Израиля. Этот документ будет подтверждать, что человек сделал вакцину от COVID-19.
"Зеленые паспорта" начнут выдавать с 17 января 2021 года. По сути это мобильное приложение, в котором можно пройти активацию спустя 7 дней после прививки от коронавируса.
Такой документ даст право израильтянам путешествовать без лишних ограничений. Обладатели "зеленых паспортов" будут освобождены от карантина после возращения из международных поездок.
Ранее "Рамблер" писал, что россияне признались в нелегальных поездках за границу.
Новости путешествий , Видео
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