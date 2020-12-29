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Россияне признались в поездках за границу запрещенным способом 

Даня Виттиг 4 часа назад
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел исследование и выяснил, что российские туристы пересекали закрытые границы государств.
Согласно данным опроса, почти 47% туристов после приостановки мирового авиасообщения все же смогли попасть в недоступные для большинства отдыхающих страны. В частности, им удалось добраться до Италии (8%), Германии (6%), Франции (4%), Испании (4%) и Индонезии (3%).
Отмечается, что при этом каждый второй россиянин признался, что его пугают возможные последствия из-за нелегального пересечения границы.
Несмотря на это, 21% опрошенных уже запланировал перелет в страны с закрытыми границами. Всего же за пределы России, в том числе в открытые для въезды страны, выезжали 32% участников исследования.
Ранее "Рамблер" сообщал, куда россияне хотят попасть больше всего после восстановления перелетов.
Новости путешествий , Видео
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