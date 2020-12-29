Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел исследование и выяснил, что российские туристы пересекали закрытые границы государств.

Согласно данным опроса, почти 47% туристов после приостановки мирового авиасообщения все же смогли попасть в недоступные для большинства отдыхающих страны. В частности, им удалось добраться до Италии (8%), Германии (6%), Франции (4%), Испании (4%) и Индонезии (3%).

Отмечается, что при этом каждый второй россиянин признался, что его пугают возможные последствия из-за нелегального пересечения границы.

Несмотря на это, 21% опрошенных уже запланировал перелет в страны с закрытыми границами. Всего же за пределы России, в том числе в открытые для въезды страны, выезжали 32% участников исследования.