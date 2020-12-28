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Иностранцы поделились впечатлениями от российских поездов 

Анна Арсеньева 41 минуту назад
Иностранцы поделились впечатлениями от российских поездов
Фото: depositphotos.com
Иностранные туристы рассказали о своих впечатлениях от поездок на поездах в России. Своими историями путешественники поделились на портале Reddit.
Пользователи написали, что ездить на российских поездах безопасно и комфортно. Однако нужно соблюдать некоторые правила:

"Не забудьте туалетную бумагу и немного бутилированной воды. В поездах ничего из этого нет. Также захватите угощения со своей родины — русские любят делиться едой в дальних поездках. Я обычно беру несколько пачек печенья", — написал комментатор под ником Sadistic_Toaster.

Кроме того, он предупредил, что в поезде вряд ли получится найти Wi-Fi и розетку.

"И даже не думайте, что в поезде кто-то говорит по-английски", — добавил пользователь.

Другой иностранный турист посоветовал тем, кто соберется путешествовать по России на поезде, вставать пораньше, чтобы избежать очереди в туалет, так как в вагонах их всего два.
Пользователь с ником AlwaysOptimism написала, что лучше ездить в купе, чтобы "никто не побеспокоил".
Ранее "Рамблер" сообщал, что турист объяснил, зачем ехать в Абхазию зимой.
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