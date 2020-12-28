Купающихся в Черном море в декабре сняли на видео 

Отдыхающие искупались в Черном море в декабре. Видео опубликовали в группе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На кадрах два человека плавают недалеко от берега.

«Пока Красная Поляна открывает горнолыжный сезон, в Сочи открывается предновогодний купальный сезон», — сказала девушка, снявшая видео.

По ее словам, в этот день температура достигла 17 градусов тепла. Пользователи Сети отреагировали на ролик в комментариях, удивившись такой погоде: