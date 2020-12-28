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Купающихся в Черном море в декабре сняли на видео 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Отдыхающие искупались в Черном море в декабре. Видео опубликовали в группе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
На кадрах два человека плавают недалеко от берега.

«Пока Красная Поляна открывает горнолыжный сезон, в Сочи открывается предновогодний купальный сезон», — сказала девушка, снявшая видео.

По ее словам, в этот день температура достигла 17 градусов тепла. Пользователи Сети отреагировали на ролик в комментариях, удивившись такой погоде:

«Везет», «Вот это зима!», «Только лыжники не очень обрадуются», «Люди в шапках? У вас точно плюс 17? Может плюс 1,7?», «Когда уже эта жара закончится, достала! Погода с ума сошла и берега попутала реально».

Ранее "Рамблер" сообщал, что Деды Морозы устроили массовый заплыв и попали на видео.
Новости путешествий , Видео
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