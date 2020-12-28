Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶

Сочинские Деды Морозы устроили массовый заплыв и попали на видео 

Мира Маркина 3 часа назад
В Сочи состоялся массовый заплыв мужчин в костюмах Деда Мороза в Черном море. Событие запечатлели на видео, которое позже опубликовал закрытый Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.
На кадрах видно, как неподалеку от берега купаются люди, облаченные в новогодние наряды:

«Только настоящие Деды Морозы так могут»,

— говорится в подписи к посту.
Однако праздничное зрелище не впечатлило пользователей в комментариях:

«Надеюсь, КТ им потом не понадобится»,

«А потом спасатели вытаскивают»,

«Короновирус? Не, не слышали»,

«Что пили? Рассказывайте давайте, что прет-то так»,

«То же количество назад вышло?»,

«Наверное, они так опохмеляются».

При этом нашлись и те, кто поддержал Дедов Морозов:

«Молодцы, тоже смогла бы, если бы там была, здорово!»,

«Классно, кайф!».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что гигантские очереди в Сочи попали на видео и возмутили местных.
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Остров на Гавайях, куда запрещено приезжать туристам
14:44
Остров на Гавайях, куда запрещено приезжать туристам
Заграница
Как выжить во время извержения вулкана
08:17
Как выжить во время извержения вулкана
Лайфхаки
Из чего состоят самолеты и как они летают
06:37
Из чего состоят самолеты и как они летают
Новости путешествий
Россиянка показала очереди и пустые полки в Лондоне
00:08
Россиянка показала очереди и пустые полки в Лондоне
Новости путешествий
Таинственные пещеры и подземелья со всего мира
04:44
Таинственные пещеры и подземелья со всего мира
Заграница
Как выглядят заброшенные гостиницы Чернобыля
10:10
Как выглядят заброшенные гостиницы Чернобыля
Новости путешествий
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
00:20
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
Заграница
Места на Земле, где не должна существовать жизнь
11:31
Места на Земле, где не должна существовать жизнь
Заграница
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
13:11
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
Заграница
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
05:31
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение