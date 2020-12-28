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В Сочи состоялся массовый заплыв мужчин в костюмах Деда Мороза в Черном море. Событие запечатлели на видео, которое позже опубликовал закрытый Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.

На кадрах видно, как неподалеку от берега купаются люди, облаченные в новогодние наряды:

«Только настоящие Деды Морозы так могут»,

— говорится в подписи к посту.

Однако праздничное зрелище не впечатлило пользователей в комментариях:

«Надеюсь, КТ им потом не понадобится»,

«А потом спасатели вытаскивают»,

«Короновирус? Не, не слышали»,

«Что пили? Рассказывайте давайте, что прет-то так»,

«То же количество назад вышло?»,

«Наверное, они так опохмеляются».

При этом нашлись и те, кто поддержал Дедов Морозов:

«Молодцы, тоже смогла бы, если бы там была, здорово!»,