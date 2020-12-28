В Сочи состоялся массовый заплыв мужчин в костюмах Деда Мороза в Черном море. Событие запечатлели на видео, которое позже опубликовал закрытый Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.
На кадрах видно, как неподалеку от берега купаются люди, облаченные в новогодние наряды:
«Только настоящие Деды Морозы так могут»,
— говорится в подписи к посту.
Однако праздничное зрелище не впечатлило пользователей в комментариях:
«Надеюсь, КТ им потом не понадобится»,
«А потом спасатели вытаскивают»,
«Короновирус? Не, не слышали»,
«Что пили? Рассказывайте давайте, что прет-то так»,
«То же количество назад вышло?»,
«Наверное, они так опохмеляются».
При этом нашлись и те, кто поддержал Дедов Морозов:
«Молодцы, тоже смогла бы, если бы там была, здорово!»,
«Классно, кайф!».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что гигантские очереди в Сочи попали на видео и возмутили местных.