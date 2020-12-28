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Названа самая популярная дата вылета в праздники 

Анна Арсеньева 1 час назад
Названа самая популярная дата вылета в праздники
Фото: depositphotos.com
В пресс-службе аэропорта Домодедово сообщили, что самой популярной датой вылета в новогодние праздники оказалось 30 декабря.
В этот день из Москвы планируют вылететь около 35 тысяч человек. Всего в аэропорту обслужат более 60 тысяч пассажиров. На 30 декабря запланировано свыше 450 рейсов.
Самые популярные российские направления в праздничные дни — Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, а также Краснодар и Калининград. В эти города выполнят около 1600 рейсов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стюардесса рассказала о "подноготной" профессии.
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Новости путешествий , Аэропорт Домодедово
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