Названа самая популярная дата вылета в праздники 

В пресс-службе аэропорта Домодедово сообщили, что самой популярной датой вылета в новогодние праздники оказалось 30 декабря.

В этот день из Москвы планируют вылететь около 35 тысяч человек. Всего в аэропорту обслужат более 60 тысяч пассажиров. На 30 декабря запланировано свыше 450 рейсов.

Самые популярные российские направления в праздничные дни — Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, а также Краснодар и Калининград. В эти города выполнят около 1600 рейсов.