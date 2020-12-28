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Стюардесса рассказала о «подноготной» профессии 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Российская стюардесса рассказала о цензуре в сфере авиации. Она опубликовала пост в своем аккаунте @anny_stewardess в Instagram.
По словам девушки, им нельзя рассказывать о сложных ситуациях на работе:

"Вам никто в соцсетях не расскажет всю подноготную, как бы они это ни позиционировали, не покажет жесть, которая есть в любой работе, просто потому, что нельзя", — написала бортпроводница.

Она отметила, что ее еще не наказывали за посты в интернете, но ее коллегам доставалось за "смешные видосики, за фото на трапе, за фото в форме". Некоторые резко переставали писать в Сеть о профессии. Как рассказала стюардесса, в зарубежных авиакомпаниях нет таких "пережитков прошлого", как в России.
Девушка призналась, что не раз думала об увольнении, но ее останавливает любовь к небу.

"Иногда мне очень хочется о чем-то рассказать, а иногда, наоборот, не хочется, чтобы у людей рушилась эта романтическая завеса".

Ранее "Рамблер" сообщал, что стюардесса впечатлила снимком из кабины пилотов.
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