Стюардесса рассказала о «подноготной» профессии 

Российская стюардесса рассказала о цензуре в сфере авиации. Она опубликовала пост в своем аккаунте @anny_stewardess в Instagram.

По словам девушки, им нельзя рассказывать о сложных ситуациях на работе:

"Вам никто в соцсетях не расскажет всю подноготную, как бы они это ни позиционировали, не покажет жесть, которая есть в любой работе, просто потому, что нельзя", — написала бортпроводница.

Она отметила, что ее еще не наказывали за посты в интернете, но ее коллегам доставалось за "смешные видосики, за фото на трапе, за фото в форме". Некоторые резко переставали писать в Сеть о профессии. Как рассказала стюардесса, в зарубежных авиакомпаниях нет таких "пережитков прошлого", как в России.

Девушка призналась, что не раз думала об увольнении, но ее останавливает любовь к небу.