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Стюардесса впечатлила снимком из кабины пилотов 

Мария Грибова 3 часа назад
Стюардесса впечатлила снимком из кабины пилотов
Фото: @flight__love
Бортпроводница авиакомпании American Airlines поделилась снимком из кабины пилотов самолета, впечатлив пользователей Сети. Публикация появилась на странице Instagram-аккаунта @flight__love, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.
На снимке стюардесса сидит в кресле одного из пилотов, вытянув ноги на приборную панель. Девушка одета в униформу — белую блузку с фирменным шейным платком и синюю мини-юбку.
Подписчики аккаунта в комментариях оценили фотографию стюардессы:

«Вы пилот? А ну-ка быстро на исходную!»

«Не отказался бы полетать на самолете под ее руководством».

Ранее «Рамблер» писал о том, что обстановку на вершине горного курорта Сочи показали на видео.
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