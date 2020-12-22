Стюардесса впечатлила снимком из кабины пилотов 

Бортпроводница авиакомпании American Airlines поделилась снимком из кабины пилотов самолета, впечатлив пользователей Сети. Публикация появилась на странице Instagram-аккаунта @flight__love, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.
На снимке стюардесса сидит в кресле одного из пилотов, вытянув ноги на приборную панель. Девушка одета в униформу — белую блузку с фирменным шейным платком и синюю мини-юбку.
Подписчики аккаунта в комментариях оценили фотографию стюардессы:
«Вы пилот? А ну-ка быстро на исходную!»
«Не отказался бы полетать на самолете под ее руководством».
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