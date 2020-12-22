Стюардесса впечатлила снимком из кабины пилотов 

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Бортпроводница авиакомпании American Airlines поделилась снимком из кабины пилотов самолета, впечатлив пользователей Сети. Публикация появилась на странице Instagram-аккаунта @flight__love, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.

На снимке стюардесса сидит в кресле одного из пилотов, вытянув ноги на приборную панель. Девушка одета в униформу — белую блузку с фирменным шейным платком и синюю мини-юбку.

Подписчики аккаунта в комментариях оценили фотографию стюардессы:

«Вы пилот? А ну-ка быстро на исходную!»