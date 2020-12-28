В Египте ужесточили требования к туристам 

Власти Египта ужесточили требования к справкам туристов о результатах ПЦР-тестирования, которые предоставляются при въезде в страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

Дополнительные меры ввели из-за роста числа поддельных документов об отсутствии коронавируса. Как заявили в Федерации гостиничных палат Египта, "липовые" справки часто предоставляют туристы из Восточной Европы.

Теперь у отдыхающих должен быть сертификат с отрицательным результатом на английском языке с оригинальной синей печатью, подписью врача, QR— или штрих-кодом. Документы, заполненные от руки или с ошибками в данных туриста, не принимаются. Можно предъявить справку в электронном виде.

Тестирование на COVID-19 должно быть проведено не ранее, чем за 72 часа до прилета. Также можно сдать анализы в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха.