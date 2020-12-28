Турция ввела ограничения для всех туристов

Власти Турции ввели ограничения для всех туристов, прибывающих в страну из-за рубежа. Об этом говорится в заявлении министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа на его странице в Twitter.

С 28 декабря все пассажиры, пересекающие границы на авиационном транспорте, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, выполненный ПЦР-методом. По словам министра, туристам придется показать справку, полученную не ранее, чем за 72 часа до въезда, при посадке на борт.

С 30 декабря это правило будет также распространяться на тех, кто приезжает в страну наземным или морским путем. Введенные меры буду действовать до 1 марта 2021 года.