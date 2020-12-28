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Турция ввела ограничения для всех туристов, прибывающих в страну 

Мира Маркина 2 часа назад
Турция ввела ограничения для всех туристов
Фото: depositphotos.com
Власти Турции ввели ограничения для всех туристов, прибывающих в страну из-за рубежа. Об этом говорится в заявлении министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа на его странице в Twitter.
С 28 декабря все пассажиры, пересекающие границы на авиационном транспорте, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, выполненный ПЦР-методом. По словам министра, туристам придется показать справку, полученную не ранее, чем за 72 часа до въезда, при посадке на борт.
С 30 декабря это правило будет также распространяться на тех, кто приезжает в страну наземным или морским путем. Введенные меры буду действовать до 1 марта 2021 года.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Турции произошло сильное землятресение.
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