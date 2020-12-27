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Раскрыты предпочтения российских туристов в 2021 году 

Мария Грибова 2 часа назад
Раскрыты предпочтения российских туристов в 2021 году
Фото: depositphotos.com
Российские специалисты раскрыли главные особенности путешествий в 2021 году. Специалисты онлайн-сервиса Туту.ру поделились прогнозами с РИА Новости.
Эксперты предположили, что в 2021 году туристы предпочтут покупку билетов в последний момент. А путешествовать будут еще меньше, чем в 2020 году из-за падения доходов. По этой причине самыми востребованными станут авиабилеты лоукостеров.
Сообщается, что трендом 2021 года может стать локальный туризм. Предполагается, что теперь туристы будут выбирать малоизвестные курорты.
Также у россиян набирают популярность авторские экскурсии местных гидов в небольших группах, а также активный отдых на природе — сплавы, конным походы, велотуры и фитнес-туры.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названа страна, куда хотят россияне после открытия границ.
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Новости путешествий , РИА Новости
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