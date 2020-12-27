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Названа страна, куда хотят поехать россияне после открытия границ 

Анна Арсеньева 1 час назад
Названа страна, куда хотят россияне после открытия границ
Фото: depositphotos.com
Россияне рассказали, куда бы хотели поехать после открытия границ. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на опрос компании "Туту.ру".
Большинство респондентов (12%) выбрали Италию. На втором месте оказалась Испания (9%), на третьем — Таиланд (7%), а на четвертом — Германия (6%).
Кроме того, после возобновления авиасообщения россияне хотели бы поехать в Грецию, Турцию и Чехию. В эти страны мечтают попасть по 5% опрошенных.
Также среди популярных у россиян ответов — Вьетнам, Кипр, ОАЭ, Абхазия, Грузия и Шри-Ланка.
Ранее "Рамблер" сообщал, что туристам из России упростили перелет на Бали.
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