Названа страна, куда хотят россияне после открытия границ

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Россияне рассказали, куда бы хотели поехать после открытия границ. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на опрос компании "Туту.ру".

Большинство респондентов (12%) выбрали Италию. На втором месте оказалась Испания (9%), на третьем — Таиланд (7%), а на четвертом — Германия (6%).

Кроме того, после возобновления авиасообщения россияне хотели бы поехать в Грецию, Турцию и Чехию. В эти страны мечтают попасть по 5% опрошенных.

Также среди популярных у россиян ответов — Вьетнам, Кипр, ОАЭ, Абхазия, Грузия и Шри-Ланка.