Япония закрывает границы 

Япония объявила о закрытии границ. Такое решение принято правительством страны на фоне обнаружения нового "британского" штамма коронавируса, который оказался существеннее заразней.

Таким образом с 28 декабря 2020 года и до конца января 2021 года закрывается въезд. Только гражданам Японии и тем иностранцам, у которых есть вид на жительство, разрешать вернуться в страну, сообщает Nikkei.

В Японии на данный момент официально зарегистрировано семь случаев заражения новым штаммом COVID-19.