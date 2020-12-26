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Япония закрывает границы 

Стелла Шмель 1 час назад
Япония закрывает границы
Фото: globallookpress.com
Япония объявила о закрытии границ. Такое решение принято правительством страны на фоне обнаружения нового "британского" штамма коронавируса, который оказался существеннее заразней.
Таким образом с 28 декабря 2020 года и до конца января 2021 года закрывается въезд. Только гражданам Японии и тем иностранцам, у которых есть вид на жительство, разрешать вернуться в страну, сообщает Nikkei.
В Японии на данный момент официально зарегистрировано семь случаев заражения новым штаммом COVID-19.
Ранее "Рамблер" писал, что Турция ужесточает правила въезда из-за COVID-19.
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