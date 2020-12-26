Турция ужесточает правила въезда из-за COVID-19 

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил об этом в Twitter.

Так, с 28 декабря все прибывающие в Турцию авиапассажиры должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который должен быть проведен в течение последних 72 часов. С 30 декабря аналогичный документ придется предоставить и путешественники, пересекающие наземную или морскую границу страны. В противном случае въезд в страну им не разрешат.

Люди, посещавшие в десятидневный период перед поездкой в Турцию Великобританию, Данию или ЮАР, помимо предоставленного отрицательного ПЦР-теста должны будут пройти карантин по месту проживания в Турции.