Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Турция ужесточает правила въезда из-за COVID-19 

Александра Нечаева 1 час назад
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил об этом в Twitter.
Так, с 28 декабря все прибывающие в Турцию авиапассажиры должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который должен быть проведен в течение последних 72 часов. С 30 декабря аналогичный документ придется предоставить и путешественники, пересекающие наземную или морскую границу страны. В противном случае въезд в страну им не разрешат.
Люди, посещавшие в десятидневный период перед поездкой в Турцию Великобританию, Данию или ЮАР, помимо предоставленного отрицательного ПЦР-теста должны будут пройти карантин по месту проживания в Турции.
Ранее "Рамблер" писал о том, что в России введен карантин для прибывших из Британии.
Заграница , Видео , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как выжить во время извержения вулкана
08:17
Как выжить во время извержения вулкана
Лайфхаки
Из чего состоят самолеты и как они летают
06:37
Из чего состоят самолеты и как они летают
Новости путешествий
Россиянка показала очереди и пустые полки в Лондоне
00:08
Россиянка показала очереди и пустые полки в Лондоне
Новости путешествий
Таинственные пещеры и подземелья со всего мира
04:44
Таинственные пещеры и подземелья со всего мира
Заграница
Как выглядят заброшенные гостиницы Чернобыля
10:10
Как выглядят заброшенные гостиницы Чернобыля
Новости путешествий
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
00:20
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
Заграница
Места на Земле, где не должна существовать жизнь
11:31
Места на Земле, где не должна существовать жизнь
Заграница
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
13:11
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
Заграница
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
05:31
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
Заграница
Что скрывается под песками Сахары
10:29
Что скрывается под песками Сахары
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение