В России введен карантин для прибывших из Британии

Роспотребнадзор предписал прибывшим из Великобритании и Северной Ирландии в Россию соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. Об этом сообщают РИА Новости.
Известно, что документ вступает в силу 26 декабря.
Также в Британии обнаружили еще один штамм коронавируса.
«Этот второй новый штамм вызывает огромные опасения, поскольку он еще более заразен и, кажется, мутировал еще больше, чем предыдущий новый вариант»,
— объяснил глава министерства здравоохранения королевства Мэтт Хэнкок.
Ранее «Рамблер» писал о том, что огромные очереди в Сочи попали на видео и возмутили местных.