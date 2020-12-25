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В России введен режим самоизоляции для прибывших из Великобритании 

Мария Грибова 2 часа назад
В России введен карантин для прибывших из Британии
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор предписал прибывшим из Великобритании и Северной Ирландии в Россию соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. Об этом сообщают РИА Новости.
Известно, что документ вступает в силу 26 декабря.
Также в Британии обнаружили еще один штамм коронавируса.

«Этот второй новый штамм вызывает огромные опасения, поскольку он еще более заразен и, кажется, мутировал еще больше, чем предыдущий новый вариант»,

— объяснил глава министерства здравоохранения королевства Мэтт Хэнкок.
Ранее «Рамблер» писал о том, что огромные очереди в Сочи попали на видео и возмутили местных.
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Новости путешествий , Мэтт Хэнкок , Минздрав РФ , Роспотребнадзор
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