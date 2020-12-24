Санта-Клаус начал свой праздничный рейс 

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Согласно легенде, в канун Рождества Санта-Клаус начинает свой полет с Северного полюса по всему миру, чтобы доставить детям подарки. В это время на международном сервисе отслеживания рейсов flightradar24.com включается особый режим.

С декабря он позволяет наблюдать за специальным рейсом SANTA 1 по круговому маршруту Северный полюс — Северный полюс.

В обычное время этот сервис дает пользователям возможность наблюдать за самолетами, вертолетами и воздушными шарами.