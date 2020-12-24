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Санта-Клаус начал свой праздничный рейс 

Мария Грибова 3 часа назад
Санта-Клаус начал свой праздничный рейс
Фото: depositphotos.com
Согласно легенде, в канун Рождества Санта-Клаус начинает свой полет с Северного полюса по всему миру, чтобы доставить детям подарки. В это время на международном сервисе отслеживания рейсов flightradar24.com включается особый режим.
С декабря он позволяет наблюдать за специальным рейсом SANTA 1 по круговому маршруту Северный полюс — Северный полюс.
В обычное время этот сервис дает пользователям возможность наблюдать за самолетами, вертолетами и воздушными шарами.
Увидеть полет волшебной упряжки можно только с 24 на 25 декабря, когда Рождество празднует католическая церковь и некоторые
Ранее «Рамблер» писал о том, что эксперты назвали вероятность заражения COVID-19 в поезде.
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