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Представители МЖД назвали вероятность заражения COVID-19 в поезде 

Даня Виттиг 4 часа назад
Эксперты назвали вероятность заражения COVID-19 в поезде
Фото: depositphotos.com
Представители международного союза железных дорог назвали риск заражения коронавирусом. По их данным, заболеть в поезде при соблюдении мер безопасности практически невозможно.
Такие выводы были сделаны на основании научных данных, которые показали, что вероятность подхватить инфекцию в подвижных составах не превышает 1 процента.
Кроме того, в беседе с корпоративной газетой РЖД «Гудок» представительница союза Ванесса Перез заявила, что она надеется на восстановление доверия пассажиров к поездкам на поездах.

«Мы надеемся, что научные данные, свидетельствующие о том, что путешествие на поезде является COVID-безопасным, смотивируют людей к выбору железной дороги, тем самым увеличивая пассажиропоток», — пояснила Перез.

Ранее "Рамблер" сообщал о новом новогоднем поезде из Петербурга и обратно.
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