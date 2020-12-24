Эксперты назвали вероятность заражения COVID-19 в поезде

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Представители международного союза железных дорог назвали риск заражения коронавирусом. По их данным, заболеть в поезде при соблюдении мер безопасности практически невозможно.

Такие выводы были сделаны на основании научных данных, которые показали, что вероятность подхватить инфекцию в подвижных составах не превышает 1 процента.

Кроме того, в беседе с корпоративной газетой РЖД «Гудок» представительница союза Ванесса Перез заявила, что она надеется на восстановление доверия пассажиров к поездкам на поездах.