ГСЭ запустит поезд из Петербурга и обратно для Нового года

Частная железнодорожная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) запустит поезд из Санкт-Петербурга и обратно, который будет курсировать в новогоднюю ночь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Время в пути составит 28 часов с остановками в Великом Новгороде, Чудово, Петрозаводске и горном парке Рускеала.

"Компания "Гранд Сервис Экспресс" открыла продажи билетов на новогодний поезд №927/928 по маршруту Санкт-Петербург — Санкт-Петербург с остановками в Великом Новгороде, Чудово, Петрозаводске и горном парке Рускеала. В составе поезда двухэтажные вагоны купе и СВ, а также вагон-ресторан. Время в пути составит 28 часов"

Сообщается, что туристов, которые захотят встретить Новый год в дороге, ждет развлекательная программа. Так, в 23:30 пассажиры окажутся в Великом Нвгороде, где их встретят Снегурочка и Дед Мороз.