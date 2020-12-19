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ГСЭ запустит поезд из Санкт-Петербурга и обратно в новогоднюю ночь 

Елизавета Назарова 5 часов назад
ГСЭ запустит поезд из Петербурга и обратно для Нового года
Фото: depositphotos.com
Частная железнодорожная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) запустит поезд из Санкт-Петербурга и обратно, который будет курсировать в новогоднюю ночь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.
Время в пути составит 28 часов с остановками в Великом Новгороде, Чудово, Петрозаводске и горном парке Рускеала.

"Компания "Гранд Сервис Экспресс" открыла продажи билетов на новогодний поезд №927/928 по маршруту Санкт-Петербург — Санкт-Петербург с остановками в Великом Новгороде, Чудово, Петрозаводске и горном парке Рускеала. В составе поезда двухэтажные вагоны купе и СВ, а также вагон-ресторан. Время в пути составит 28 часов"

Сообщается, что туристов, которые захотят встретить Новый год в дороге, ждет развлекательная программа. Так, в 23:30 пассажиры окажутся в Великом Нвгороде, где их встретят Снегурочка и Дед Мороз.

"Стоимость пакетного тура составляет: с проездом в купейных вагонах — 25 тысяч рублей/взрослый, в СВ — 45 тысяч рублей/взрослый. Детям до 10 лет предоставляется проезд по детскому тарифу, проезд детей до 5 лет бесплатный, без предоставления места"

Ранее "Рамблер" сообщал, что российская авиакомпания запустит рейсы "в никуда".
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