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Российская авиакомпания занялась «полетами в никуда» 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Российская авиакомпания занялась «полетами в никуда»
Фото: depositphotos.com
Российская авиакомпания "Победа" будет запускать рейсы "в никуда". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
Первый рейс будет выполнен 19 декабря. Он стартует из Шереметьево и займет полтора часа. Самолет будет пролетать над городами "Золотого кольца", а летчик Алексей Кочемасов проведет экскурсию пассажирам.

"Не мы придумали выполнять такие полеты. Это общемировой тренд, который "Победа" решила поддержать. Есть авиапутешественники, которые готовы летать ради полета: им это доставляет удовольствие, как и нам. Пока в качестве эксперимента мы выполним два специальных рейса по маршруту Москва — Москва"

Представитель авиакомпании также сообщила, что на билеты наблюдается высокий спрос. На первый полет рейс был выкуплен за восемь минут, на второй — за шесть. В будущем компания планирует запустить подобные рейсы в других городах России.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стюардесса объяснила причину возникновения пробок в воздухе.
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Новости путешествий , Авиакомпания "Победа" , Аэропорт Шереметьево
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