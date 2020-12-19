Российская авиакомпания занялась «полетами в никуда» 

"Не мы придумали выполнять такие полеты. Это общемировой тренд, который "Победа" решила поддержать. Есть авиапутешественники, которые готовы летать ради полета: им это доставляет удовольствие, как и нам. Пока в качестве эксперимента мы выполним два специальных рейса по маршруту Москва — Москва"