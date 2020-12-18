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Стюардесса объяснила причину появления пробок в воздухе 

Мария Грибова 3 часа назад
Украинская бортпроводница рассказала о причине появления пробок в воздухе. Стюардесса раскрыла ее на свое странице на платформе TikTok.
Девушка объяснила, что самолеты стоят в пробках из-за недостаточного количества взлетно-посадочных полос в аэропортах:

«В период до пандемии количество рейсов постоянно увеличивалось, а аэропорты не успевали строить полосы».

Она также добавила, что по этой же причине в крупных авиагаванях самолеты могли часами стоять в очереди на взлет. А в воздухе образуются пробки, когда самолеты дожидаются своей очереди на посадку и кружат над аэропортом.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Роспотребнадзор одобрил для туризма всего три страны.
Новости путешествий , Видео , Роспотребнадзор
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