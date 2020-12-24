Российские туристы назвали идеальное количество отпусков на следующих год. Большинство, а именно 32 процента хотели бы отправиться в три разных поездки.

По результатам материала, 30 процентов туристов согласны на два отпуска, а 22 процентам хватит и одного. Об этом сообщает исследование онлайн-сервиса OneTwoTrip. Слова экспертов передает «Лента.ру».

Кроме того, аналитики выяснили, что список самых популярных отечественных городов, возглавляют Москва, Сочи, и Санкт-Петербург. Помимо них, россиян привлекают Симферополь, Краснодар и Калининград.

Также о своих предпочтениях рассказали и те путешественники, которые мечтают отправиться за границу. Молодая аудитория (от 19 до 25 лет) в основном хотела бы посетить минимум пять стран, а людям от 41 года хватило бы одной поездки.

Наиболее интересными государствами, исходя из поисковых запросов, являются Испания, Турция и США. Кроме того, часто ищут билеты в Таиланд, Египет, на Мальдивы, во Францию, Италию, Танзанию и Германию.