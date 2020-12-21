Работающая в бизнес-авиации стюардесса рассказала о самых капризных пассажирах, которые ей встречались.
Как поделилась девушка в аккаунте @claudy.fly в Instagram, такие люди чаще всего летают не на частых, а в обычных самолетах.
«Я раньше работала в авиакомпании на регулярных рейсах и могу, положа руку на сердце, сказать, что самые капризные обычно встречаются в эконом-классе», — заявила бортпроводница.
Она также рассказала, как попасть в бизнес-авиацию. По словам стюардессы, для начала нужно пройти специальные курсы:
«Это достаточно закрытая сфера, поэтому нужно настроиться, быть упорным и обрастать полезными знакомствами».
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