Работающая в бизнес-авиации стюардесса рассказала о самых капризных пассажирах, которые ей встречались.

Как поделилась девушка в аккаунте @claudy.fly в Instagram, такие люди чаще всего летают не на частых, а в обычных самолетах.

«Я раньше работала в авиакомпании на регулярных рейсах и могу, положа руку на сердце, сказать, что самые капризные обычно встречаются в эконом-классе», — заявила бортпроводница.

Она также рассказала, как попасть в бизнес-авиацию. По словам стюардессы, для начала нужно пройти специальные курсы: