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Стюардесса рассказала о самых капризных пассажирах 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Стюардесса рассказала о самых капризных пассажирах
Фото: globallookpress.com
Работающая в бизнес-авиации стюардесса рассказала о самых капризных пассажирах, которые ей встречались.
Как поделилась девушка в аккаунте @claudy.fly в Instagram, такие люди чаще всего летают не на частых, а в обычных самолетах.

«Я раньше работала в авиакомпании на регулярных рейсах и могу, положа руку на сердце, сказать, что самые капризные обычно встречаются в эконом-классе», — заявила бортпроводница.

Она также рассказала, как попасть в бизнес-авиацию. По словам стюардессы, для начала нужно пройти специальные курсы:

«Это достаточно закрытая сфера, поэтому нужно настроиться, быть упорным и обрастать полезными знакомствами».

Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянка рассказала о "самых ужасных" городах на побережье Крыма.
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