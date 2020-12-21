Россиянка рассказала о «самых ужасных» городах на побережье Крыма

Россиянка, отдохнувшая в Крыму, назвала два города на побережье, в которые она бы не переехала, "даже если бы ей заплатили". О своих впечатлениях туристка рассказала в блоге на платформе "Яндекс. Дзен".
"Самыми ужасными" туристка признала северные поселения Красноперекопск и Армянск. Первый из них женщина раскритиковала за "изнуряющую летнюю жару" и "запах химикатов в воздухе".
«Красноперекопск расположен в 10-15 минутах езды от Каркинитского залива. Так что этот город — приморский. Но курорта здесь никогда не было»,
— пояснила автор блога.
Девушка рассказала, что на территории поселения расположен содовый завод, работа которого негативно влияет на экологию: выбросы загрязняют воздух и водоемы:
«Пейзаж озера Красное возле города, которое используется заводом в качестве накопителя-испарителя, напоминает фантастическую декорацию к фильму о других планетах».
В Армянске, по словам туристки, экологическая обстановка также оставляет желать лучшего. В этом городе находится производство по изготовлению диоксида серы, минеральных удобрений и других продуктов химической промышленности.
«Еще одним минусом жизни в этих двух городах является их удаленность от центральных городов полуострова. (…) Население преимущественно работает на этих двух заводах. Курортный сектор совсем не развивается»,
— пояснила россиянка.
Вместе с тем, как отметила девушка, у указанных населенных пунктов есть и преимущества: невысокая стоимость недвижимости и близкое расстояние до береговой линии.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что отдых в Крыму резко подорожал.