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Россиянка рассказала о «самых ужасных» городах на крымском побережье 

Мира Маркина 4 часа назад
Россиянка рассказала о «самых ужасных» городах на побережье Крыма
Фото: depositphotos.com
Россиянка, отдохнувшая в Крыму, назвала два города на побережье, в которые она бы не переехала, "даже если бы ей заплатили". О своих впечатлениях туристка рассказала в блоге на платформе "Яндекс. Дзен".
"Самыми ужасными" туристка признала северные поселения Красноперекопск и Армянск. Первый из них женщина раскритиковала за "изнуряющую летнюю жару" и "запах химикатов в воздухе".

«Красноперекопск расположен в 10-15 минутах езды от Каркинитского залива. Так что этот город — приморский. Но курорта здесь никогда не было»,

— пояснила автор блога.
Девушка рассказала, что на территории поселения расположен содовый завод, работа которого негативно влияет на экологию: выбросы загрязняют воздух и водоемы:

«Пейзаж озера Красное возле города, которое используется заводом в качестве накопителя-испарителя, напоминает фантастическую декорацию к фильму о других планетах».

В Армянске, по словам туристки, экологическая обстановка также оставляет желать лучшего. В этом городе находится производство по изготовлению диоксида серы, минеральных удобрений и других продуктов химической промышленности.

«Еще одним минусом жизни в этих двух городах является их удаленность от центральных городов полуострова. (…) Население преимущественно работает на этих двух заводах. Курортный сектор совсем не развивается»,

— пояснила россиянка.
Вместе с тем, как отметила девушка, у указанных населенных пунктов есть и преимущества: невысокая стоимость недвижимости и близкое расстояние до береговой линии.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что отдых в Крыму резко подорожал.
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Новости путешествий , Яндекс
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