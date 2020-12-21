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Власти Египта запретили новогодние вечеринки в отелях и ресторанах 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Власти Египта запретили новогодние вечеринки в отелях и ресторанах
Фото: globallookpress.com
Власти Египта ввели запрет на вечеринки в отелях и ресторанах на Новый год. Об этом сообщает АТОР.
Объявленные меры должны ограничить большие собрания туристов в небольших помещениях во время праздников. За несоблюдение правил нарушителям будет грозить штраф. Следить за отсутствием новогодних вечеринок в гостиницах будут "тайные уполномоченные" Минтуризма Египта.
По мнению экспертов, запрет не ухудшит ситуацию в сфере туризма страны. На Новый год ожидается небольшая загрузка заведений. Это связано с ограничением их режима работы, небольшим количеством иностранцев и запретом кальянов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что иностранным гостям рассказали о правилах посещения России.
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