Власти Египта запретили новогодние вечеринки в отелях и ресторанах 

Власти Египта ввели запрет на вечеринки в отелях и ресторанах на Новый год. Об этом сообщает АТОР.

Объявленные меры должны ограничить большие собрания туристов в небольших помещениях во время праздников. За несоблюдение правил нарушителям будет грозить штраф. Следить за отсутствием новогодних вечеринок в гостиницах будут "тайные уполномоченные" Минтуризма Египта.

По мнению экспертов, запрет не ухудшит ситуацию в сфере туризма страны. На Новый год ожидается небольшая загрузка заведений. Это связано с ограничением их режима работы, небольшим количеством иностранцев и запретом кальянов.