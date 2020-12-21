Европейское издание выпустило инструкцию о правилах посещения России

Издание EU Reporter перечислило советы для иностранцев, решивших посетить Россию.

Автор материала уверяет читателей, что Россия является местом для "бесконечных" путешествий:

"Россия, занимающая почти два континента, полна сюрпризов и чудес. Убедитесь, что вы нашли то, что вас интересует, к примеру, Европейская Россия, Дальний Восток или Урал".

Для начала туристам советуют заняться визой. Процесс подачи заявки довольно прост, учитывая то, что в 2021 году Россия вводит электронные визы для въезда, которые будут доступны гражданам более чем 50 государств. За счет этого путешествия по РФ станут в разы доступнее для иностранных гостей.

Журналист также посоветовал заранее снять наличные деньги и обменять их на рубли.

Говоря об этикете и обычаях, автор отметил, что уважение в России "имеет первостепенное значение":

"Большинство местных жителей не понимают мягкого насмешливого чувства юмора, к которому вы, возможно, привыкли у себя дома".

Он также заявил, что разговаривать в стране следует "тихо и уважительно", а в мавзолее Ленина и в церквях "не нужно засовывать руки в карманы".

Кроме того, по мнению автора, иностранцы должны уважительно относиться к пожилым людям в метро и уступать им места.

Журналист признал Россию безопасной страной, где туристу следует опасаться лишь мелких краж, как и в любом другом государстве.

Говоря о еде россиян, автор посоветовал туристам попробовать блюда местной кухни: окрошку, винегрет или пельмени.