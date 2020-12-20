Турист попозировал в старом авиакресле и стал звездой 

Американец из Сиэтла Стив Симао настолько соскучился по перелетам, что купил поддержанные авиакресла, а позже стал звездой.

Видеоролики с его "домашними рейсами" были опубликованы в TikTok и моментально набрали сотни тысяч просмотров, подарив мужчине популярность.

На одном из роликов Стив пытается повторить привычные действия во время взлета. Он укрывается пледом, пристегивается и берет брошюру авиакомпании. Тем временем на его смартфоне звучит запись инструктажа по технике безопасности на борту.

Видео с Симао опубликовала его дочь Анниса. По словам девушки, до пандемии отец часто путешествовал по работе, но с началом эпидемии его перевели на дистанционный формат.

«В последнее время он действительно скучал по путешествиям и однажды показал ссылку на объявление о продаже кресел первого класса авиакомпании Delta Airlines, добавив, что хочет их купить. Я приняла это за шутку, пока через пару дней не увидела сидения в нашей гостиной»,

— поделилась историей девушка.

За кресла со списанного самолета американец заплатил 600 долларов.

Спустя некоторое время о "полетах" Симао узнал гендиректор авиакомпании Delta Airlines Эд Бастиан. Он оценил креатив американца и подарил ему три билета в первый класс на рейс в любую точку США туда-обратно. Воспользоваться билетами мужчина сможет после окончания пандемии.