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В отелях Подмосковья в Новый год потребуют тест на коронавирус 

Мария Грибова 2 часа назад
В отелях Подмосковья потребуют тест на коронавирус
Фото: РИА Новости
С 28 декабря по 15 января для заселения в подмосковные гостиницы потребуется предоставить отрицательный тест на коронавирус. Об этом следует из постановления губернатора Московской области, сообщает Интерфакс.
Результаты ПЦР-теста должны быть получены не ранее, чем за три дня до заселения, либо ИФА-теста, полученного не ранее, чем за пять дней.
В гостиницах также обязаны проверять температуру гостей при размещении, а также при входе в отель и в своих кафе и ресторанах.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названо лучшее место для уединенного отпуска в 2021.
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