В отелях Подмосковья потребуют тест на коронавирус

С 28 декабря по 15 января для заселения в подмосковные гостиницы потребуется предоставить отрицательный тест на коронавирус. Об этом следует из постановления губернатора Московской области, сообщает Интерфакс.

Результаты ПЦР-теста должны быть получены не ранее, чем за три дня до заселения, либо ИФА-теста, полученного не ранее, чем за пять дней.

В гостиницах также обязаны проверять температуру гостей при размещении, а также при входе в отель и в своих кафе и ресторанах.