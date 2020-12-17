Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶

Названо лучшее место в мире для уединенного отпуска в 2021 году 

Даня Виттиг 3 часа назад
Названо лучшее место для уединенного отпуска в 2021
Фото: depositphotos.com
Список лучших направлений в 2021 году по версии онлайн-сервиса для путешествий по версии Skyscanner опубликовало издание Daily Mail. Наиболее подходящим местом для уединенного отпуска стал малоизвестный австралийский архипелаг.
Речь идет об архипелаге Хаутман-Аброльос, расположенном в Индийском океане у западного побережья Австралии, который представляет цепь из 122 островов, соединенных коралловыми рифами.
Согласно описанию журналистов, Хаутман-Аброльос известен своими бирюзовыми водами, белыми песчаными пляжами и богатой морской фауной, в связи с чем его часто называют «Галапагосскими островами Индийского океана». Однако снять виллу там невозможно, только приехать на экскурсию.
Архипелаг популярен среди любителей рыбалки и съемки дикой природы, так как ежегодно там гнездится более двух миллионов птиц 35 различных видов. Кроме того, в этой местности обитают дельфины, киты и морские львы.
Ранее "Рамблер" сообщал о самых выгодных курортах России.
Видео дня. Что скрывается под песками Сахары
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что скрывается под песками Сахары
10:29
Что скрывается под песками Сахары
Заграница
Сокрушительные волны, которые попали на видео
11:10
Сокрушительные волны, которые попали на видео
Новости путешествий
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
05:48
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
Новости путешествий
Самые странные вещи, найденные на пляжах
12:19
Самые странные вещи, найденные на пляжах
Заграница
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
09:46
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
Заграница
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
00:12
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
Новости путешествий
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
00:16
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
Новости путешествий
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
14:18
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
Заграница
Удивительная уличная еда со всего мира
11:58
Удивительная уличная еда со всего мира
Заграница
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
10:42
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение