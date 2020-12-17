Названо лучшее место для уединенного отпуска в 2021

Список лучших направлений в 2021 году по версии онлайн-сервиса для путешествий по версии Skyscanner опубликовало издание Daily Mail. Наиболее подходящим местом для уединенного отпуска стал малоизвестный австралийский архипелаг.

Речь идет об архипелаге Хаутман-Аброльос, расположенном в Индийском океане у западного побережья Австралии, который представляет цепь из 122 островов, соединенных коралловыми рифами.

Согласно описанию журналистов, Хаутман-Аброльос известен своими бирюзовыми водами, белыми песчаными пляжами и богатой морской фауной, в связи с чем его часто называют «Галапагосскими островами Индийского океана». Однако снять виллу там невозможно, только приехать на экскурсию.

Архипелаг популярен среди любителей рыбалки и съемки дикой природы, так как ежегодно там гнездится более двух миллионов птиц 35 различных видов. Кроме того, в этой местности обитают дельфины, киты и морские львы.