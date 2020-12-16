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Жители Турции назвали россиян разносчиками коронавируса 

Анна Арсеньева 1 час назад
Жители Турции назвали россиян разносчиками заразы
Фото: depositphotos.com
Жители Турции назвали туристов, в том числе из России, главными разносчиками коронавируса. Об этом пишет издание Insider.
Местные возмущены, что принятые в стране меры не распространяются на приезжающих туристов. Они убеждены, что ограничения должны касаться всех без исключений.
По словам гида Айкута, при въезде не требуют ПЦР-тестов, поэтому больницы сейчас переполнены:

«Люди недовольны, что сюда приезжают туристы, потому что они привозят с собой намного больше больных. Власти не заботятся о количестве случаев, они просто хотят заработать деньги».

Гид из Стамбула рассказал, что чаще всего в городе встречаются туристы из России и Восточной Европы. Некоторые отказываются носить маски, чем раздражают местных жителей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что туристка назвала причины поехать в Турцию зимой.
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