Жители Турции назвали россиян разносчиками заразы

Жители Турции назвали туристов, в том числе из России, главными разносчиками коронавируса. Об этом пишет издание Insider.

Местные возмущены, что принятые в стране меры не распространяются на приезжающих туристов. Они убеждены, что ограничения должны касаться всех без исключений.

По словам гида Айкута, при въезде не требуют ПЦР-тестов, поэтому больницы сейчас переполнены:

«Люди недовольны, что сюда приезжают туристы, потому что они привозят с собой намного больше больных. Власти не заботятся о количестве случаев, они просто хотят заработать деньги».

Гид из Стамбула рассказал, что чаще всего в городе встречаются туристы из России и Восточной Европы. Некоторые отказываются носить маски, чем раздражают местных жителей.