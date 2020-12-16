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Туристка назвала причины поехать в Турцию зимой 

Стелла Шмель 1 час назад
Туристка назвала причины поехать в Турцию зимой
Фото: РИА Новости
Россиянка перечислила несколько, по ее мнению, весомых причин поехать на отдых в Турцию зимой. Об этом она написала подробно в своем блоге на платформе "Яндекс Дзен".
Она рассказала, что в зимнее время билеты в Турцию стоят значительно дешевле — их можно приобрести по цене от семи тысяч рублей за билет Москва-Анталья-Москва.
Также она отметила, что стоимость жилья падает. Это позволяет заселиться в отели классом выше, чем могли бы себе позволить в горячий сезон.
Россиянка напомнила, что именно зимой в Турции начинается сезон апельсиной, мандаринов, груш, хурмы и грейпфрутов, которые продаются по низкой цене.
И в качестве четвертой причины она привела значительное снижение туристического потока.

«Это лучшее время для любителей самостоятельно погулять по руинам древних городов и историческим достопримечательностям. Берете в аренду машину и в путь! Кстати, арендовать авто в Анталье зимой значительно дешевле, чем летом»,

— написала россиянка.
Ранее "Рамблер" писал, что отдохнувшая в Турции россиянка пожаловалась на проблемы с питанием.
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