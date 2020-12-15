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Отдохнувшая в Турции россиянка пожаловалась на проблемы с питанием 

Даня Виттиг 14 часов назад
Россиянка о Турции: «купить нечего, а я хочу есть»
Фото: depositphotos.com
Россиянка, отдохнувшая в Турции рассказала о проблемах с питанием из-за закрытия ресторанов. Своими впечатлениями девушка поделилась на платформе «Яндекс Дзен».
По ее словам, туристам, которые планируют жить в квартире или отеле без питания, следует быть готовыми к тому, что кафе работают в условиях жестких ограничений.

«Все закрыто, я нахожусь не в центре Алании, если мне и встретятся одна-две кофейни, то в них кроме баклавы купить нечего, а я хочу есть», — пожаловалась россиянка.

Автор блога добавила, что многие заведения закрылись совсем, а пытаются «протянуть на кофе и наггетсах».

«Согласитесь, неэстетично кушать на бордюре, когда мимо тебя постоянно проходят люди», — написала девушка, добавив, что лучшим вариантом пока остается доставка еды.

Напомним, что с 20 ноября власти Турции ввели ограничения из-за коронавируса. Все кафе и рестораны в городах работают с 10:00 до 20:00. Еда будет продается только навынос либо с доставкой на дом или в отель.
Ранее "Рамблер" сообщал, как россиянка исполнила мечту многих девушек в Турции.
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