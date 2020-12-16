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Российская авиакомпания разрешила летать с питомцем в кресле рядом 

Анна Арсеньева 1 час назад
Россиянам разрешили летать с питомцем в кресле рядом
Фото: depositphotos.com
Авиакомпания S7 разрешила пассажирам перевозить питомцев на соседнем кресле в самолете.
При этом перелет необходимо планировать заранее. Билет пассажир должен оформить на два места в экономическом классе. Размещать животное можно только около окна рядом с собой.
Также питомец весь полет должен находиться в жесткой, закрепленной ремнями безопасности переноске, размеры которой не превышают 55, 40 и 40 сантиметров по длине, ширине и высоте.
По словам директора департамента пассажирского опыта S7 Group Светланы Кулюкиной, теперь пассажиры смогут брать с собой на борт более крупных собак, кошек и других животных:

"Бигли, кокер-спаниели, джек-расселы и упитанные котики теперь смогут чаще летать вместе со своими хозяевами".

Перевозить питомца под впереди стоящим креслом также не запрещено.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стюардесса рассказала о секретных комнатах в самолете.
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