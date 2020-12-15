Стюардесса рассказала о секретных комнатах в самолете 

Американская бортпроводница рассказала о секретных помещениях в самолете, которые скрыты от глаз пассажиров. Девушка поделилась информацией на своей странице в TikTok.

По словам Кэт Камалани, на борту самолета находятся специальные отсеки, которые предназначены для отдыха членов экипажа. Она также поделилась, что, если перелет достаточно длинный, то половина стюардесс отправляется именно туда.

Кэт показала фото подобных помещений. В них расположены несколько узких кроватей.

«После того как вы отдохнули, вам нужно поменяться с другой частью членов экипажа. Стюардессы с большим стажем могут первыми выбирать, на какой именно кровати они хотят отдыхать»,

— уточнила автор ролика.

При этом бортпроводница добавила, что путешественникам не стоит пытаться проникнуть в эти помещения, поскольку только у сотрудников есть к ним доступ. Туристов также могут снять с рейса, если они попробуют туда проникнуть.