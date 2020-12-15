Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Стюардесса рассказала о секретных комнатах в самолете 

Мария Грибова 1 час назад
Американская бортпроводница рассказала о секретных помещениях в самолете, которые скрыты от глаз пассажиров. Девушка поделилась информацией на своей странице в TikTok.
По словам Кэт Камалани, на борту самолета находятся специальные отсеки, которые предназначены для отдыха членов экипажа. Она также поделилась, что, если перелет достаточно длинный, то половина стюардесс отправляется именно туда.
Кэт показала фото подобных помещений. В них расположены несколько узких кроватей.

«После того как вы отдохнули, вам нужно поменяться с другой частью членов экипажа. Стюардессы с большим стажем могут первыми выбирать, на какой именно кровати они хотят отдыхать»,

— уточнила автор ролика.
При этом бортпроводница добавила, что путешественникам не стоит пытаться проникнуть в эти помещения, поскольку только у сотрудников есть к ним доступ. Туристов также могут снять с рейса, если они попробуют туда проникнуть.
Ранее «Рамблер» писал о том, что стюардесса назвала самые странные фразы на борту.
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сокрушительные волны, которые попали на видео
11:10
Сокрушительные волны, которые попали на видео
Новости путешествий
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
05:48
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
Новости путешествий
Самые странные вещи, найденные на пляжах
12:19
Самые странные вещи, найденные на пляжах
Заграница
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
09:46
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
Заграница
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
00:12
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
Новости путешествий
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
00:16
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
Новости путешествий
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
14:18
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
Заграница
Удивительная уличная еда со всего мира
11:58
Удивительная уличная еда со всего мира
Заграница
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
10:42
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
Заграница
Самые эпичные извержения вулканов
11:02
Самые эпичные извержения вулканов
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение