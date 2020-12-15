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Российская стюардесса назвала самые странные услышанные на борту фразы 

Даня Виттиг 2 часа назад
Стюардесса назвала самые странные фразы на борту
Фото: depositphotos.com
Российская стюардесса назвала самые странные фразы и вопросы, которые ей приходилось получать в свой адрес во время перелета. Об этом она рассказала в своем Instagram.
Например, однажды пассажир попросил ее сделать «двигатели потише», так как у него болела голова, а другой потребовал лететь быстрее, третий уточнил, где на борту находится батарея, чтобы высушить облитые соком детские колготки.

«В смысле курица закончилась? Берите, откуда хотите! А я про себя думаю: да, сейчас пойду на кухню, возьму курицу, которая у меня пасется там и зажарю. А еще у меня растет там томатное дерево, чтобы в самолете всегда был томатный сок», — привела еще один пример бортпроводница.

По ее словам, путешественники нередко интересуются, как утилизируются смываемые в туалет отходы, предполагая, что все «улетает за борт».

«Однажды у коллег на рейсе в середине полета пассажир собрал вещи, оделся, взял чемодан подошел ко второй двери на большом самолете и на полном серьезе спокойно сказал: "Откройте, мне нужно выйти". Тут и сказать нечего», — поделилась автор поста.

Ранее "Рамблер" сообщал, как стюардессы флиртуют с пассажирами.
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