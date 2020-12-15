Стюардесса назвала самые странные фразы на борту

Российская стюардесса назвала самые странные фразы и вопросы, которые ей приходилось получать в свой адрес во время перелета. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Например, однажды пассажир попросил ее сделать «двигатели потише», так как у него болела голова, а другой потребовал лететь быстрее, третий уточнил, где на борту находится батарея, чтобы высушить облитые соком детские колготки.

«В смысле курица закончилась? Берите, откуда хотите! А я про себя думаю: да, сейчас пойду на кухню, возьму курицу, которая у меня пасется там и зажарю. А еще у меня растет там томатное дерево, чтобы в самолете всегда был томатный сок», — привела еще один пример бортпроводница.

По ее словам, путешественники нередко интересуются, как утилизируются смываемые в туалет отходы, предполагая, что все «улетает за борт».